Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.03.2024 14:03

Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan denetimde 43,50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zafer, Selçuklu ve Erenler mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, 43,50 gram uyuşturucu madde, 20 adet sentetik ecza maddesi ve 9 bin 570 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olay sonrası G.D., M.G. ve M.A.U., isimli şahıslar gözaltına alınırken, G.D. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi. 

ETİKETLER
Afyonkarahisar Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Tunceli'de taksiyle motosiklet çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı
16:42
ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 2'sinin daha cesedine ulaşıldı
16:29
İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı
16:20
Hava Kuvvetleri'nin tanker uçağı NATO uçağına yakıt ikmali yaptı
16:16
Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu
16:12
Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin SGK'ya borcunun yüzde 75'i CHP'ye ait
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
FOTO FOKUS
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ