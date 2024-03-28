Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zafer, Selçuklu ve Erenler mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, 43,50 gram uyuşturucu madde, 20 adet sentetik ecza maddesi ve 9 bin 570 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olay sonrası G.D., M.G. ve M.A.U., isimli şahıslar gözaltına alınırken, G.D. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.