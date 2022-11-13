Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
[AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Halil Yalçınkaya idaresindeki kağıt yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında Osman Akyurt Cengiz'in kullandığı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır ve kamyon şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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