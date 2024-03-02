Duman 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.03.2024 09:40

Afyonkarahisar'da "Sera Yatırım Günleri" sona erdi

Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneğinin Afyonkarahisar'da düzenlediği "Sera Yatırım Günleri" sona erdi.

Afyonkarahisar'da "Sera Yatırım Günleri" sona erdi

Kentteki termal otelde 3 gün süren etkinlikte seracılık üzerine paneller yapıldı, yatırımcılar sektörde faaliyet gösteren firmaların kurduğu stantları ziyaret etti.

SERKONDER Başkanı Cengiz Yaylalı, Afyonkarahisar'da düzenledikleri organizasyonun derneğin ilk etkinliği olduğunu söyledi.

Burada yatırımcılar ile profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yaylalı, şöyle konuştu:

"Etkinliğin gayet başarılı geçtiği yolunda geri dönüşler aldık. İlk etkinliğimiz olmasına rağmen yaklaşık 800 civarında profesyoneli bir araya getirme şansımız oldu. Önümüzdeki yıllarda da bunu geleneksel bir şekilde burada yapmaya devam edeceğiz. Burada başarılı iletişim kurma, gelecek yıllara yönelik planlarımızı gözden geçirme şansımız oldu. Daha çok çalışmamız gerektiğini gördük. Önümüzdeki 10 yıl seracılıkta bitmeyen bir ralli döneminden bahsetmemiz mümkün. Dolayısıyla bu önemli konu, bütün yatırımcıların önüne geldi."

Yaylalı, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, sadece sanayileşme değil tarımsal anlamda da yatırım gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de 200 bin dönüm seraya ihtiyaç olduğunu anlatan Yaylalı, "Sera ürünlerinde önümüzdeki 10 yılda ihtiyacımızı ve tüketimimizi karşılayabilmemiz için de 19 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmeliyiz." dedi.

Yaylalı, tarımın çok güçlü yönlerinin olduğuna dikkati çekerek, iş dünyasına Türkiye'de modern seracılığa yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:48
Çin: ABD'nin ticari meseleleri siyasileştirmesi kendi otomotiv sanayisine zarar verir
09:46
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir aracı İHA'yla vurdu
09:56
Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçilecek
09:41
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı
09:34
Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
09:38
Antalya Diplomasi Forumu'nda ikinci gün
3. Antalya Diplomasi Forumu
3. Antalya Diplomasi Forumu
FOTO FOKUS
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ