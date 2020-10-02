Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, kentteki denetimlerde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.
Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 9 kişiye toplam 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, ekipler, Şeyh Şamil Bulvarı ile Bedesten Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yaptığı aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 40 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Polis ekipleri, araç sürücüleri E.D. ve A.N. hakkında adli ve idari işlem başlattı.
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