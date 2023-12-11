Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Afyonkarahisar İmaret Camisi avlusunda sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan aileler, hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Burada grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Afyonkarahisar Şube Başkanı Ramazan Kaya, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin bir "soykırım" olduğunu, son 2 aylık süreçte 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinlinin şehit edildiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de insan hakları ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürdüğünü belirten Kaya, şunları söyledi:

"Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor."

Açıklamanın ardından gruptakilerle çocukları, ellerindeki Türk-Filistin bayrakları ve pankartlarla Kent Meydanı'na yürüdü.