Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitteki kazada otomobil sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gazlıgöl beldesindeki hemzemin geçitte Yusuf Öztürk (30) yönetimindeki 64 EF 921 plakalı otomobile Eskişehir-Afyonkarahisar seferini yapan "13110" numaralı yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, rayların kenarındaki bekçi kulübesine vurdu. Hasar gören kulübede görevli personelin son anda kaçtığı öğrenildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
AHAS pilotları, her gün 5 ihtiyaç sahibi ailenin gönlüne dokunuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz