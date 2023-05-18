Afyonkarahisar'da ata tohumu fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

Serada yetiştirilen 100 bin ata tohumu Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kurulan stantlarda vatandaşlara dağıtıldı.

Ata tohumundan elde edilen patlıcan, biber ve domates fidelerinin dağıtımını gerçekleştiren Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, vatandaşların bahçelerinde üretimi sürdürmesi için fidelerin önemli olduğunu söyledi.

Çöl, "Bugün belediye olarak ilçeye özgü Karacaören domatesini, ilçenin meşhur üç burun biberini ve Sandıklı güre patlıcanın ata tohumlarından yetiştirmiş olduğumuz yaklaşık 100 bin fidanının vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.