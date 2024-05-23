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Güncel
AA 23.05.2024 09:58

Afyonkarahisar'da Armoni Mızıkası sahne aldı

Afyonkarahisar'da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Afyonkarahisar'da Armoni Mızıkası sahne aldı
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Atatürk Kongre Mekezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Afyonkarahisar'da Armoni Mızıkası sahne aldı

Orkestra çok sayıda eser çaldı

Armoni Mızıkası Komutanı ve Şef Bando Yarbay Levent Türkel yönetimindeki orkestra, ayyıldız rapsodi, nihavent longa, Gaziantep yolunda, Karahisar Kalesi, Efem, Yalgızam, Mazi Kalbimde Yaradır, Kerkük Zindanı, Ah Bir Ataş Ver, Dere Geliyor Dere, Gökte Yıldız Aymusun, Ata barı ve 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Konsere, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve vatandaşlar katıldı.

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Afyonkarahisar Milli Savunma Bakanlığı
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