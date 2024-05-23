Bursa'da kiracı doğal gaz borusunu keserek patlamaya sebep oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak'ta kiracı Atakan A.'nın yalnız yaşadığı 3 katlı binanın zemin katındaki dairenin doğal gaz borusunu keserek patlamaya neden olmasının ardından bölgedeki birçok dairede hasar oluştu.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, polis ve gaz dağıtım firmasına bağlı ekipler, patlamanın yaşandığı evdeki çalışmasını tamamladı. Aile apartmanı olan 6 daireli binanın sakinleri, bahçedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Kiracının evinin bulunduğu zemin katın tamamen kullanılamaz hale geldiği, üst katların da önemli hasar aldığı apartmana elektrik, su ve doğal gaz verilemiyor.

Patlamada yaralanan kiracı Atakan A'nın tedavisi ise Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor.

"Merdivenlerden indiğim sırada patlama oldu"

Apartmanın sahiplerinden Murat Balı, kendisinin kiracının üst katında yaşadığını, annesinin doğal gaz sayacından gelen sesi duyunca zemin katına inmek istediğini söyledi.

Kendisinin de peşinden gittiğini söyledi Balı, "Merdivenlerden indiğim sırada patlama oldu. Evi patlatan kişi bağırarak çıktı dışarı. Yanıkları vardı, kaçarak gitti" dedi.

Patlamadan zarar görmekten 3-5 saniye ile kurtulduğunu vurgulayan Balı, olayın merdivenlerin yarısındayken yaşandığını vurguladı.

"Bir kişi bütün çevreyi mağdur etti"

Binanın aile apartmanı olduğu bilgisini veren Balı, şunları söyledi:

"Boş durmasın diye kiraya verdik. Çok yüksek ücret de almıyorduk. Yalnız yaşadığı için yemeğini de veriyorduk, iyilik de yapıyorduk. İyiliğin sonucu bu oldu. Muhtemelen sıkıntıları var. 'Birkaç güne çıkacağım' diyordu. Demek ki kurmuş böyle bir şeyi. Bazen kendi kendine konuşuyordu. Biz de destek olmaya çalışıyorduk. Patlama olunca hem daire hem de arkadaki sığınak dümdüz oldu. Yetkililerden resmi işlemlerin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Doğal gaz, su ve elektriğimiz yok. Bir kişi bütün çevreyi mağdur etti."

"Biz burada her gün panik içindeydik"

Murat Balı'nın eşi Nilgün Balı ise kiracılarının kendi ailesiyle de sorunlar yaşadığını, yaklaşık 3 ay önce eşinin evi terk ettiğini aktardı.

Yemek bile verdikleri kiracının, kendilerini sokakta bıraktığını vurgulayan Balı, "En sonunda doğal gaz borusunu kesmiş. Kaçarken kendisi de yanmış. Kayınvalidem ve kayınpederim de bir adım ötedeymiş. İyi ki onlara bir şey olmadı. Eşim bir adım daha atsa üzerine duvarlar yıkılacaktı. 85 yaşındaki insanları sokağa döktü. Şu an sokakta kaldık. Doğal gaz borusunu kesip ütüyü de fişe takmış. Hepsini planlamış" sözlerini kullandı.

Kiraya zam yapmak istemeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Balı, "Biz burada her gün panik içindeydik. Bize zarar vermesinden korkuyorduk. Üst katındaki hamile bir kadını bile rahatsız etmeye başlamıştı son dönemde. Eşimi 'Siz de kapıyı açın, sizi öldüreceğim' diye tehdit ediyordu." diye konuştu.

Kiracının üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı bulundu

Patlamada yaralanan Atakan A., sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı bulunan Atakan A.'nın psikolojik tedavi gördüğü, eşinin evi terk etmesi nedeniyle bunalıma girdiği söylenmişti.