Gece saatlerinde başlayan kar, kentin özellikle yüksek kesimlerini ve şehrin sembolü Karahisar Kalesi'ni beyaza bürüdü.

İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar araçlarında oluşan kar birikintilerine günün tarihini, bazıları da şehrin plaka numarasıyla "Afyon" yazdı, bunları fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kar, Afyonkarahisar'ın bazı ilçeleri ile köylerinde de etkili oldu.