AFAD Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Siirt, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde göreve yeni başlayan 1. Grup Arama ve Kurtarma Teknisyenleri Van il AFAD müdürlüğünde tamamlanan hazırlayıcı eğitim sonunda düzenlenen yemin töreni ile illerinde göreve başladı.

Van AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde 37 günde tamamlanan eğitim programı İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ulutaş’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Yapılan sınav sonrasında yemin töreni ile sona erdi.

Yoğun bir eğitim sürecinden geçen Siirt, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Muş il AFAD müdürlükleri bünyesinde görev alacak olan 37 arama kurtarma teknisyeni, arama ve kurtarma hazırlayıcı eğitimi aldı.

Personelin tümü, yüksekten indirme, derinden kurtarma, trafik kazalarına müdahale, enkaza giriş teknikleri, enkaz çalışmaları, olay yeri koordinasyonu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yapılan sınav ile katılım belgesi alan personel eğitimlerini tamamlayarak yemin töreni sonrası bağlı bulundukları birliklerine geçti.