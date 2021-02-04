İçişleri Bakanlığı afetlere hazırlıklı bir Türkiye için çalışmalarını sürdürüyor.

Hedeflenen dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalmalarını sağlamak için 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edildi.

Afet öncesi ve sonrası eğitimleri verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bolu eğitmenleri, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli personele Afet Farkındalık Eğitimi verdi.

Verilen eğitim kapsamında “Afet ve Acil Durum Çantası”, “Planlama”, “Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler”, “İletişimin Kesilmemesi” ve “Deprem Sonrası İlk 6 Saatte Yapılacaklar” konusunda personele bilgi aktarıldı.