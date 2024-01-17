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Güncel
AA 17.01.2024 16:42

Adıyaman'da "yüzen adalar"ın korunmasına yönelik çalışma yapılıyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda yer alan "yüzen adalar"ın korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da "yüzen adalar"ın korunmasına yönelik çalışma yapılıyor
[Fotograf: İHA]

Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, akademisyenler tarafından başlatılan projelerin tamamlanıp yetkili kurumlara sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adaların yok olmasını önlemek için yeniden canlandırma projesi üniversitemiz tarafından tamamlanmış durumdadır. Proje kapsamında ilk aşamada 200 metrekarelik adanın korunması ve canlandırılması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yüzen adaların 1950'li yıllardaki seviyesi olan 30 dekara kadar çıkarılması planlanmaktadır. Yüzen adaların ihyası ile Adıyaman'ın ulusal ve uluslararası turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

Proje kapsamında adaların korunması ve eski görünümüne kavuşmasının amaçlandığı belirtildi.

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