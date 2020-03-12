Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü'nde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilkiyi gören İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Yaralı tilkiye ilk müdahaleyi yapan ve su veren ekipler, durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Veteriner Müdürlüğü ekipleri ise ayaklarından yaralanan tilkiyi tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.