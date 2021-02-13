Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde İncirli köyü Çolpan Dağı yakınlarında, kayalıklardan düşme sonucunda yaralanan bir dağ keçisini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisinin tedavisine başlandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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