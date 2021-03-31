Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da, polisin yaptığı denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı denetimlerde durumlarından şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Yapılan aramada üzerlerinde 21 gram metamfetamin ele geçirilen M.Y., M.H., S.K. ve C.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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