Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı denetimlerde durumlarından şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Yapılan aramada üzerlerinde 21 gram metamfetamin ele geçirilen M.Y., M.H., S.K. ve C.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.