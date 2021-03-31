Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 171, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 66 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1039 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.