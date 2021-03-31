Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Hendek ilçesi D100 karayolunda pikap ile otomobil çarpıştı. Kazada devrilen pikap sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, D100 karayolunda meydana geldi. Düzce istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan Osman Ç. idaresindeki ı pikap ile Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesinden D100 karayoluna çıkmak isteyen C.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile devrilen pikap sürücüsü yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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