Kaza, D100 karayolunda meydana geldi. Düzce istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan Osman Ç. idaresindeki ı pikap ile Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesinden D100 karayoluna çıkmak isteyen C.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile devrilen pikap sürücüsü yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.