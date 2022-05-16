Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen A.G'yi yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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