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Adıyaman'da seyir halindeki tır yandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman'dan Malatya istikametine gitmekte olan Mehmet Özçelik4 idaresindeki 44 DL 629 plakalı tır, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Tırda hasar oluştu.
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