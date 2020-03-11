Adıyaman'dan Malatya istikametine gitmekte olan Mehmet Özçelik4 idaresindeki 44 DL 629 plakalı tır, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Tırda hasar oluştu.