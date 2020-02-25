Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da asayiş uygulaması sırasında ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.T, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Sıradaki Haber
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz