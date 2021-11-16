Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da özel harekat destekli narkotik operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda adreste arama yapıldı.
Gözaltına alınan 1 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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