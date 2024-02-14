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Güncel
AA 14.02.2024 16:24

Adıyaman'da kent meydanı projesinde sona yaklaşıldı

Adıyaman'da inşa edilen "Kent Meydanı Projesi"nde sona yaklaşıldı.

Adıyaman'da kent meydanı projesinde sona yaklaşıldı
[Fotograf: AA]

12 dönümlük alana inşa edilen projede 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otoparkı, bin 240 kişi kapasiteye sahip cami, öğrencilerin ders çalışma ortamı, 250 metrekare kitap kafesi ve kütüphanesi, estetik görüntü kazandıracak havuzlar ve yeşil alanlar, bebek bakım odası, abdesthane ve umumi tuvaletler yer alacak.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, projeyle kentte ilk meydanın kazandırılacağını söyledi.

Projedeki otoparkla kent merkezindeki trafiğin de rahatlatılacağını anlatan Kılınç, projenin kente hayırlı olmasını diledi.

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