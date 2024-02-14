Diyarbakır'da Sevgililer Günü dolayısıyla yapay çiçeklerden tasarlanan gelinlikler sergilendi

Gelinlik üretimi ve satışı yapan firma tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki şubede düzenlenen programda, Sevgililer Günü dolayısıyla yapay akasya ve begonvil çiçeklerinden tasarlanan gelinliklerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Daha sonra firma sahibi Mehmet Kaymak ve gelinlikleri tanıtan mankenler, bir alışveriş merkezi önünde vatandaşlara gül dağıttı.

Kaymak, Sevgililer Günü'ne özel 2 gelinlik hazırladıklarını belirterek, "Ayrıca, kentin birçok yerinde ve şubelerimizde 5 bine yakın çiçek dağıtacağız. Sevgililer Günü kutlu olsun. İnsanlarımız sevgiyle kalsın. Çiçek kadını, ilkbaharı, sevgiyi ve aşkı temsil ettiği için böyle bir girişimde bulunduk. Çok mutlu ve sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Akasya çiçeğinden hazırlanan gelinliğin tanıtımını yapan Sena Selenbener de tasarımı beğendiğini kaydederek, ilk defa çiçekten bir gelinlik giydiğini dile getirdi.

Selenbener, "Çok güzel bir his. Kendimi çiçekler içinde hissediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Sinem Taşkaya ise gelinlikleri beğendiğini aktararak, "Çok farklı bir konsept, çok hoşuma gitti." diye konuştu.