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Güncel
AA 14.02.2024 16:21

Amasya'da kalp masajıyla öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmene başarı belgesi verildi

Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran 13 yaşındaki Çetin Çelebi'yi, kalp masajıyla hayata döndüren öğretmen Hüseyin Aktaş'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzaladığı başarı belgesi verildi.

Amasya'da kalp masajıyla öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmene başarı belgesi verildi
[Fotograf: AA]

Amasya Valiliğinde düzenlenen programda, Vali Yılmaz Doruk, öğrencisinin hayatını kurtaran Aktaş'a teşekkür ederek, öğretmenlik mesleğinin gerçekten kutsal bir meslek olduğunu, Hüseyin Aktaş'ın herkese örnek olabilecek bir davranış sergilediğini ifade etti.

Doruk, daha sonra Aktaş'a, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in imzaladığı başarı belgesini takdim etti.

Plevne Ortaokulu öğrencisi Çetin Çelebi, 15 Aralık 2023'te okul bahçesinde oyun oynadığı sırada fenalaşmış, baygınlık geçirdikten sonra kalbi duran öğrenciye, fen bilimleri öğretmeni Hüseyin Aktaş önce suni teneffüs, ardından kalp masajı uygulamış, bu müdahaleyle öğrencinin kalbi yeniden çalışmıştı.

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