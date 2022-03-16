Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 05:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle'de yaşayan Erkan Yakıcı, evinde yarı baygın bulundu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yakıcı'nın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yakıcı tedavi altına alındı.
Etiketler: Adıyaman Soba Zehirlemesi
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