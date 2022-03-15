BİLSEM Nedir?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM sınavı nasıl yapılır?

BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.

Grup tarama sınavı

Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.

Bireysel değerlendirme sınavı

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.

BİLSEM sınavına nasıl başvurulur?

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

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BİLSEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 13 Mayıs 2022

Bireysel değerlendirmelerin yapılması: 13 Haziran - 12 Ağustos 2022

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022