Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede okullar yarın tatil edildi.
Van'da valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında eğitime 16 Mart Çarşamba günü ara verildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Van
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