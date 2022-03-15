Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 20:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlıların arasında polis memuru ve inşaat mühendisi de bulunuyor.
Simav İlçe Jandarma Komutanlığı, Hisarbey Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilçam Köyü Karşı Tepe mevkiinde ekskavatör ile kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin arasında bir polis memuru ile inşaat mühendisi de bulunuyor.
Aramalarda, kuru sıkı tabanca, tarihi kilit, metamfetamin maddesi, kaçak sigara, alkol, TAPDK bandrolü ile yabancı ülkeye ait bandrol ele geçirildi.
1 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan şüphelilerden T.Y isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Kütahya Kaçak Kazı
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