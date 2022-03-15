Simav İlçe Jandarma Komutanlığı, Hisarbey Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilçam Köyü Karşı Tepe mevkiinde ekskavatör ile kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin arasında bir polis memuru ile inşaat mühendisi de bulunuyor.

Aramalarda, kuru sıkı tabanca, tarihi kilit, metamfetamin maddesi, kaçak sigara, alkol, TAPDK bandrolü ile yabancı ülkeye ait bandrol ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden T.Y isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.