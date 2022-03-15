Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da köy okulları tatil edildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Bu nedenle il merkezi ve ilçelere bağlı köylerde eğitime yarın ara verileceği, bunun yanı sıra taşımalı eğitimin de yapılamayacağı kaydedildi.
Açıklamada, il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı aktarıldı.
Etiketler: Ağrı Hava Durumu Kar Yağışı
Son Haberler
- 23:24
- 23:21
- 23:21
- 23:23
- 23:12
Sıradaki Haber
BİLSEM nedir? BİLSEM sınavı nasıl yapılır?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz