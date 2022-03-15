Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle il merkezi ve ilçelere bağlı köylerde eğitime yarın ara verileceği, bunun yanı sıra taşımalı eğitimin de yapılamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı aktarıldı.