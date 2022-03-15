Trabzon'da olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde 16 Mart Çarşamba günü eğitime ara verilecek.

Eğitime ara verilen ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde de sadece taşımalı eğitime ara verilecek.