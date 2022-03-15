Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla 8 ilçede yarın okullar tatil edildi, 5 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.
Trabzon'da olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde 16 Mart Çarşamba günü eğitime ara verilecek.
Eğitime ara verilen ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde de sadece taşımalı eğitime ara verilecek.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Trabzon
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