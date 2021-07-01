Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarısöğütlü köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında 2 jeneratör, 3 hilti, 60 metre kablo, 5 kırıcı uç, 4 delici uç, balyoz, 3 kazma, 3 kürek, mala, manivela, falçata, su termosu, kova, seyyar lamba, 20 metre halat, 4 bakır çubuk ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Kaçak Kazı
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