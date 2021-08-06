Adıyaman-Kahta kara yolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında anız bulunan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, araçlarından inerek yangın bölgesine gidip ağaç dalları ve yanındaki sularla alevlere müdahale etti.

Daha sonra itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü.