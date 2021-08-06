Bolu'da Sümer Mahallesi 2843. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar görevliler tarafından tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.