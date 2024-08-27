Adıyaman'da iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Yunus E.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, Yeni Mahalle 26303. Sokak'ta Ümmü E'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki Cemile G. yaralandı.
Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içinde Deniz Y.Y. yönetimindeki motosiklet ile Bedirhan B. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada sürücülerle motosikletteki Hüseyin D. yaralandı.
İki kazadaki yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sümerevler Mahallesi'ndeki kazada yaralanan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.