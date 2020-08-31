Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da gümrük kaçağı COVID-19 test kitleri ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 75 gümrük kaçağı COVID-19 test kiti ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı COVID-19 test kiti olduğu bilgisini aldı.
Ekipler, iki ayrı medikal işletmesine yaptıkları operasyonda, 75 gümrük kaçağı COVID-19 test kiti ele geçirdi.
Operasyon kapsamında firma yetkililerine adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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