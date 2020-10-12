Adıyaman'da alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde Ömer B'ye ait 4 katlı bir evin ikinci katında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden aile, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında maddi hasar oluştu.