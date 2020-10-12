Kulaksız Mahallesi'nde hayırseverlerin de desteğiyle yapılan caminin kaba inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Kulaksız Mahallesi Cami, Minare ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri, şehit Öztürk'ün, adına cami yaptırılması vasiyetinde bulunduğunu belirtti.

Bunun üzerine 4 ayda camiyi inşa ettiklerini belirten Tanyeri, "Kaba inşaatımız bitmek üzere. Şehidimizin vasiyetinin bir an önce tamamlanması için hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Bugüne kadar desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Şehidin babası Kerem Öztürk de oğlunun vasiyet ettiği caminin temeline hayırsever vatandaşların yardımlarıyla haziran ayında başladıklarını ifade ederek, kaba inşaatın yüzde 85'ini bitirdiklerini söyledi.