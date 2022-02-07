Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da dev turna balığı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 180 santimetre uzunluğunda 88 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.
Adıyaman'ın Kahta İlçesinde balıkçılık yapan Zekeriya Aydın, barajda avlanırken ağına turna balığı takıldı. Aydın, uzun uğraşları sonucu balığı sudan çıkaramayınca çevredekilerden yardım istedi.
Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan balığın, 180 santimetre uzunluğunda ve 88 kilo ağırlığında olduğu belirlendi.
Uzun yıllardan bu yana Atatürk Barajı'nda avlandığını, ilk defa bu kadar büyüklükte bir balık yakaladığını anlatan Aydın, balığı İstanbul'da bir restorana sattığını söyledi.
Etiketler: Adıyaman Balıkçılık Kaçak Avcılık
Son Haberler
- 10:39
- 10:39
- 10:40
- 10:24
- 10:23
Sıradaki Haber
Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz