Adıyaman'ın Kahta İlçesinde balıkçılık yapan Zekeriya Aydın, barajda avlanırken ağına turna balığı takıldı. Aydın, uzun uğraşları sonucu balığı sudan çıkaramayınca çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan balığın, 180 santimetre uzunluğunda ve 88 kilo ağırlığında olduğu belirlendi.

Uzun yıllardan bu yana Atatürk Barajı'nda avlandığını, ilk defa bu kadar büyüklükte bir balık yakaladığını anlatan Aydın, balığı İstanbul'da bir restorana sattığını söyledi.