Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da dereye düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kozluca Küme Evlerinde dereye düşerek mahsur kalan ineği gören vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Ekipler, dere içerisinde bulunan demir korkulukları kesip ineği bulunduğu yerden kurtardı.
İneğin sahibi, ekiplere teşekkür etti.
Son Haberler
- 13:53
- 13:42
- 13:22
- 13:22
- 13:20
Sıradaki Haber
Bitkin halde bulunan kızıl akbaba, ekiplere teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz