Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gölbaşı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Ozan köyünde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 14 gün süreyle karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.
Açıklamada, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılıp gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.
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