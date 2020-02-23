Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 45 mermi ve 8 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

İşlemlerinin ardından zanlılardan 9'u serbest bırakılırken, 2'si sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.