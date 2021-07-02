Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da akıma kapılan genç yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç yaralandı.
Adıyaman'da alınan bilgiye göre, Ağcin köyünde yaşayan Şükrü Göksu (20), iki katlı evin terasında boya yaptığı esnada yüksek gerilim hattına temas ederek yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Göksu, burada tedavi altına alındı.
Etiketler: Adıyaman
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