Adıyaman'da alınan bilgiye göre, Ağcin köyünde yaşayan Şükrü Göksu (20), iki katlı evin terasında boya yaptığı esnada yüksek gerilim hattına temas ederek yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Göksu, burada tedavi altına alındı.