Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 5 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Buna göre farklı mahallelerdeki 5 ev karantinaya alındı.
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