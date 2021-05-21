Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Dün akşam saatlerinde teknik arıza nedeniyle Tirebolu ilçesinin Bada mevkisinde deniz kenarına iniş yapan helikopterin 6 kişilik mürettebatı Giresun Valiliğince ilçede misafir edildi.
Mürettebat sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.
Etiketler: Azerbaycan
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