Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 206 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı sonucu merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 79 köy ve 127 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, dozer, greyder, kepçenin bulunduğu 36 araçla yaklaşık 70 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Kaynak: AA