Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 125 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA ]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 125 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 125 ev karantinaya alındı.
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