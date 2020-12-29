Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından alınan 2.300 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Başkan Süleyman Kılınç tarafından Vali Mahmut Çuhadar’a teslim edildi.

Valilik Makamında düzenlenen tablet teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri ve daha sağlıklı şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Adıyaman Belediyesi olarak eğitime 2.300 tabletle katkı sunduklarını belirtti.

Çuhadar, “Pandemi dolayısıyla çocuklarımız derslerinden ger kalmasın ve tabletsiz kalmasın diye Belediye Meclisimizden 2 milyonluk bir bütçe ayırarak 2.300 adet tablet aldık. Bugün aldığımız tabletleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Sayın Valimize teslim edeceğiz. Öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yaklaşık bir yıldan beri öğrencilerimize EBA Bilişim ağı üzerinden evlerinden ve uzaktan eğitim veriliyor. Bundan dolayı ciddi bir tablet açığı doğdu. Bununla ilgili çok fazla talep bizlere geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu ana kadar ilimize yaklaşık 11 bin tablet tahsisi yapıldı. Bunun 3.500 adeti öğrencilerimize dağıtıldı. Bugünde Adıyaman Belediyemiz tarafından öğrencilerimize dağıtılmak üzere Valiliğimize 2.300 adet tablet bağışı yapıldı. Bunlara ilave olarak hayırseverlerimiz tarafından alınan 800 adet tableti de öğrencilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. İlimizde öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Belediyemiz tarafından alınan 2.300 adet tableti de en çok ihtiyacı olan öğrencilerimize dağıtılacaktır. Bu tabletleri kullanacak çocuklarımıza ve öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı da Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Süleyman Kılınç, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Adıyaman Belediyesi tarafından alınan 2.300 adet tableti Vali Mahmut Çuhadar’a takdim etti.