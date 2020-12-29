Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde "savaşçı" oldukları iddiasıyla 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.Z.A, K.D.D. ve A.S.A. gözaltına alındı. Şüpheli A.H.K'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Şüphelilerden A.S.A, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler ise adliyeye gönderildi.