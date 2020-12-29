Boşnak vatandaşların 1893'te yerleştiği köyde inşa edilen 110 yıllık Ayazma Camisi, eski yerleşim bölgesinde yer aldığı için yaklaşık 40 senedir kullanılmıyor.

Çatısı yıkılan, duvarları ve zemini zarar gören ibadethaneye, köyün şu anki mevcut yerleşim alanından yollar yapıldı.

Çevresinde yavaş yavaş yaşam alanı oluşmaya başlayan caminin tarihi önemini de gözönünde bulunduran İl Özel İdaresi, restorasyon için harekete geçti.

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine, köylerde bulunan tarihi yapıların ihya edilmesi, restorasyonu ve yeniden hizmete açılmasıyla ilgili meclis kararı aldıklarını söyledi.

Boşnak vatandaşların yıllarca kullandığı tarihi Ayazma Camisi'nden günümüze sadece dört duvarının kaldığını belirten Soygüzel, "Tarihi camimizde Sayın Valimiz Muammer Erol ile inceleme yaptık. İnşallah Yalova İl Özel İdaresi olarak restorasyonu ve yeniden ibadete açılmasıyla ilgili süreci yürüteceğiz." dedi.

Soygüzel, incelemelerinin ardından caminin restorasyon sürecini başlattıklarını anlattı.

Caminin, köyün eski yerleşim bölgesinde tepe üzerinde bulunduğunu dile getiren Soygüzel, şöyle konuştu:

"Köyün ilk yerleşim yeri, caminin olduğu bölge. Dolayısıyla ilk yerleşim zamanında bu cami yapılmış. Zamanla köy merkezi aşağıya doğru taşınıyor. Orada da yeni bir cami inşa ediliyor. Burada yerleşim kalmayınca bu tarihi cami de doğal koşullara bağlı olarak bu duruma geliyor. Şimdilerde bu bölgede yerleşimler tekrar artmaya başladı. Altınova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz caminin bulunduğu bölgeye yeni yollar yaptı. Dolayısıyla burası yeniden canlanmaya başladı. Biz de bu canlılıkla eş zamanlı olarak tarihi camiyi yeniden ihya etmeye karar verdik."

Ayazma Camisini, sarmaşıklarla sarılmış, içinde ağaç yeşermiş ve çalılarla donatılmış halde bulduklarını aktaran Soygüzel, öncelikle ekiplerin ibadethane ve çevresinde temizlik yaptığı bilgisini verdi.

Projenin ilk aşama çalışmalarının tamamlanmasının ardından restorasyona başlanacağını bildiren Soygüzel, camiyi kısa sürede yeniden hizmete açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.